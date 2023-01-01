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Agorify

Agorify

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Веб-сайт: agorify.com

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Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функций, предназначенных для мероприятий любого размера и бюджета: - Решение для киосков самообслуживания: оптимизируйте регистрацию посетителей с помощью нашей интуитивно понятной и эффективной системы киосков. - Приложение для мероприятий: повысьте вовлеченность участников с помощью многофункционального и настраиваемого приложения для мероприятий. - Продажа билетов и регистрация: упростите процесс регистрации с помощью нашей удобной системы продажи билетов. - Поиск потенциальных клиентов: максимизируйте сетевые возможности и отслеживайте взаимодействие с помощью нашей передовой технологии поиска потенциальных клиентов. С Agorify организаторы мероприятий по всему миру получают возможность создавать запоминающиеся и эффективные мероприятия высокого качества и с низкой стоимостью.

Категории:

Entertainment
Event Networking and Matchmaking

Веб-сайт: agorify.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Agorify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

ClickUp

ClickUp

clickup.com

monday.com

monday.com

monday.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Nouri

Nouri

nouri.ai

Grip Events

Grip Events

grip.events

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