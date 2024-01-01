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Dryfta

Dryfta

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: dryfta.com

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Слишком много инструментов, слишком много хаоса? Получите Dryfta, универсальную платформу для мероприятий, которую организаторы мероприятий используют для сбора предложений и переговоров, продажи билетов онлайн, создания интерактивного расписания программ, проведения виртуальных встреч и повышения вовлеченности участников с помощью полнофункционального сетевого приложения.

Категории:

Entertainment
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: dryfta.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dryfta, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

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eventfarm.com

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dealroomevents.com

Deal Room Events Participant

Deal Room Events Participant

dealroomevents.com

ExpoSim

ExpoSim

exposim.io

LineUpr

LineUpr

lineupr.com

10times

10times

10times.com

Brella

Brella

brella.io

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

Ventla

Ventla

ventla.io

EventsMo

EventsMo

eventsmo.com

Agorify

Agorify

agorify.com

Zencal

Zencal

zencal.io

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