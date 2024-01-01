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Engagez

Engagez

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Веб-сайт: engagez.com

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Engagez — одна из ведущих универсальных цифровых платформ взаимодействия для компаний, которым необходимо привлекать потенциальных клиентов, партнеров и сотрудников для участия в маркетинговых, продажных, обучающих и образовательных бизнес-программах. Одна платформа для всех ваших захватывающих событий: виртуальные мероприятия, гибридные мероприятия, встречи один на один, структурированные сети, торговые выставки, социальное обучение, торговые встречи, ярмарки вакансий, прямые трансляции, вебинары, взаимодействие с людьми. Широкие возможности настройки, удобные цифровые и гибридная платформа, основанная на событиях. Engagez — одна из ведущих универсальных цифровых платформ взаимодействия для компаний, которым необходимо привлекать потенциальных клиентов, клиентов, партнеров и сотрудников для маркетинговых, продаж, обучения и образовательных бизнес-программ. Одна платформа для всех ваших захватывающих событий: виртуальные мероприятия, гибридные мероприятия, встречи один на один, структурированные сети, торговые выставки, социальное обучение, торговые встречи, ярмарки вакансий, прямые трансляции, вебинары, взаимодействие с людьми. Широкие возможности настройки, удобные цифровые и гибридная событийная платформа.

Категории:

Business
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: engagez.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Engagez, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

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Deal Room Events Organizer

Deal Room Events Organizer

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Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Brella

Brella

brella.io

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

ExpoSim

ExpoSim

exposim.io

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

EventsMo

EventsMo

eventsmo.com

Deal Room Events Participant

Deal Room Events Participant

dealroomevents.com

Dryfta

Dryfta

dryfta.com

Zuddle

Zuddle

zuddl.com

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