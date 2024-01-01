Engagez — одна из ведущих универсальных цифровых платформ взаимодействия для компаний, которым необходимо привлекать потенциальных клиентов, партнеров и сотрудников для участия в маркетинговых, продажных, обучающих и образовательных бизнес-программах. Одна платформа для всех ваших захватывающих событий: виртуальные мероприятия, гибридные мероприятия, встречи один на один, структурированные сети, торговые выставки, социальное обучение, торговые встречи, ярмарки вакансий, прямые трансляции, вебинары, взаимодействие с людьми. Широкие возможности настройки, удобные цифровые и гибридная платформа, основанная на событиях. Engagez — одна из ведущих универсальных цифровых платформ взаимодействия для компаний, которым необходимо привлекать потенциальных клиентов, клиентов, партнеров и сотрудников для маркетинговых, продаж, обучения и образовательных бизнес-программ. Одна платформа для всех ваших захватывающих событий: виртуальные мероприятия, гибридные мероприятия, встречи один на один, структурированные сети, торговые выставки, социальное обучение, торговые встречи, ярмарки вакансий, прямые трансляции, вебинары, взаимодействие с людьми. Широкие возможности настройки, удобные цифровые и гибридная событийная платформа.

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Веб-сайт: engagez.com

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