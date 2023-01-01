webMOBI — это комплексное программное обеспечение нового поколения для управления мероприятиями на базе искусственного интеллекта и CRM для участников. Он предлагает приложения для мероприятий, веб-сайт, регистрацию, опросы в реальном времени, опросы, живые карты, приложения для нескольких мероприятий, услуги по привлечению потенциальных клиентов и вовлечение посетителей. webMOBI помогает вам использовать невероятно элегантные, упрощенные и настраиваемые мобильные приложения для мероприятий, фестивалей, предприятий и университетских кампусов. Нашему передовому программному обеспечению доверяют 100 брендов по всему миру при проведении корпоративных мероприятий, конференций, выставок, внутренних/внешних встреч и многого другого. Ознакомьтесь с нашей геймификацией и более многофункциональной платформой, где организаторы мероприятий могут легко привлекать своих посетителей только с помощью нашего лучшего конструктора приложений для мероприятий — webMOBI.

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