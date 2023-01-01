WebCatalog

webMOBI

webMOBI

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: webmobi.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для webMOBI в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

webMOBI — это комплексное программное обеспечение нового поколения для управления мероприятиями на базе искусственного интеллекта и CRM для участников. Он предлагает приложения для мероприятий, веб-сайт, регистрацию, опросы в реальном времени, опросы, живые карты, приложения для нескольких мероприятий, услуги по привлечению потенциальных клиентов и вовлечение посетителей. webMOBI помогает вам использовать невероятно элегантные, упрощенные и настраиваемые мобильные приложения для мероприятий, фестивалей, предприятий и университетских кампусов. Нашему передовому программному обеспечению доверяют 100 брендов по всему миру при проведении корпоративных мероприятий, конференций, выставок, внутренних/внешних встреч и многого другого. Ознакомьтесь с нашей геймификацией и более многофункциональной платформой, где организаторы мероприятий могут легко привлекать своих посетителей только с помощью нашего лучшего конструктора приложений для мероприятий — webMOBI.

Категории:

Entertainment
Event Management Platforms
Event Registration and Ticketing Software

Веб-сайт: webmobi.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением webMOBI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Whova

Whova

whova.com

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.