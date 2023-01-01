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Accelevents

Accelevents

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: accelevents.com

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Откройте для себя единственную простую в использовании платформу управления событиями корпоративного уровня. Узнайте, как мы можем помочь вам в организации вашего следующего виртуального, гибридного или очного мероприятия. Accelevents, универсальное решение для управления виртуальными, гибридными и личными мероприятиями, уникальным образом сочетает в себе возможности корпоративного уровня с простотой использования для оптимизации процесса планирования мероприятий. Наша платформа, которой доверяют 12 500 организаций по всему миру, воплощает в жизнь вашу стратегию проведения мероприятий благодаря круглосуточной поддержке клиентов, расширенной безопасности данных и широкому спектру функций. С Accelevents организаторы мероприятий могут: - Создать веб-сайт мероприятия за считанные минуты. - Легко создавайте программу мероприятий, которая автоматически объединяет докладчиков и сессии. - Адаптируйте процесс регистрации и продажи билетов к уникальным потребностям мероприятия. - Предлагайте разнообразные способы оплаты, включая кредитные карты и выставление счетов. - Развертывание опций помощи и самостоятельной регистрации. - С легкостью создавайте и печатайте профессиональные значки. - Помогите экспонентам привлечь и оценить потенциальных клиентов. - Поддерживайте плотный график участников и персонала мероприятия с помощью простых приложений для мероприятий. - Транслируйте контент в прямом эфире, используя нашу собственную вещательную студию или предпочитаемого поставщика аудио/видео. - Управление экспонентами и спонсорами в масштабе. - Повысьте вовлеченность посетителей с помощью сетей на основе искусственного интеллекта, геймификации и многого другого. - Получите подробную информацию об эффективности мероприятий с помощью комплексной аналитики.

Веб-сайт: accelevents.com

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