Deal Room Events Organizer

Мы делаем сложное простым. Deal Room — это ваша простая универсальная платформа для управления событиями для личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Просто организуйте. Просто настройте. Просто сеть. -Лучший сетевой опыт с комплексными функциями -Встроенные функции и интеграции -Виртуальные, гибридные и личные решения для проведения мероприятий и управление успехом. Просто организуйте мероприятия с помощью комплексных функций Deal Room. - Встречи один на один, взаимодействие с участниками посредством предварительного бронирования, эффективное налаживание связей - Неограниченное количество параллельных сессий, круглых столов, переговорных комнат - Сбор потенциальных клиентов с помощью комплексного инструмента аналитики - Интеграция с платформами продажи билетов, потокового вещания и студий - Реальная поддержка клиентов с выделенной платформой Команда Event Success - Виртуальная выставочная зона для спонсоров и экспонентов. Мы предоставляем организаторам мероприятий сетевой инструмент для повышения продуктивности посетителей и улучшения впечатлений от мероприятия. На платформе Deal Room участники мероприятия имеют доступ к профилям друг друга, чтобы устанавливать контакты и встречаться. Экспоненты могут приглашать участников на свои стенды и организовывать встречи. Эта функция также помогает им управлять своим персоналом в соответствии с запланированными встречами. Посетите https://www.dealroomevents.com/ для получения дополнительной информации. https://www.linkedin.com/company/dealroomevents

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Веб-сайт: dealroomevents.com

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