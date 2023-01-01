WebCatalog

Edenkit

Edenkit

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: edenkit.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Edenkit helps you: - instantly create a digital presence, launching an event webpage, mobile app, registration and community marketing campaign in minutes - all based on your content - build loyal relationships, empower speakers, sponsors and exhibitors to tell their own story with self-managed profiles and personalized social media content - reach relevant audiences, engage attendees with custom social media content for speakers, sponsors and exhibitors While having simple and clear pricing with no hidden fees that will allow you to focus on organizing your event without worrying about hidden costs

Категории:

Entertainment
Event Management Platforms

Веб-сайт: edenkit.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Edenkit, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

WebinarNinja

WebinarNinja

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