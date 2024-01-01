Программное обеспечение для регистрации мероприятий и продажи билетов - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для регистрации мероприятий и продажи билетов упрощает регистрацию участников, позволяя организаторам мероприятий эффективно отслеживать и контролировать списки гостей. Эти приложения позволяют посетителям покупать билеты или регистрироваться на бесплатные мероприятия, а также предоставляют организаторам мероприятий подробную информацию о списке гостей. Эти инструменты повышают эффективность регистрации участников, сбора платежей до мероприятия и бесперебойную организацию процесса регистрации в день мероприятия.
Отправить новое приложение
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не являетс...
Whova
whova.com
Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Airmeet
airmeet.com
Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!
JotForm
jotform.com
Если вам нужны онлайн-формы для привлечения потенциальных клиентов, распространения опросов, сбора платежей и многого другого, JotForm для вас. Узнайте больше о том, как мы можем помочь, на JotForm.com.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Greenvelope
greenvelope.com
Элегантные, экологически чистые цифровые приглашения + отслеживание ответа на приглашение для современного хозяина.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — это простое и бесплатное решение для продажи билетов на мероприятия любого формата и размера. Зарегистрируйтесь бесплатно, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
BlipCut
blipcut.com
Создавайте видеоролики с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, ...
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — это простая в использовании БЕСПЛАТНАЯ онлайн-система продажи билетов для любого типа заведения или мероприятия. Продвигайте, управляйте и продавайте билеты на мероприятия онлайн — и все это БЕСПЛАТНО!
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...
Swapcard
swapcard.com
Проводите более разумные выставки и конференции без головной боли Swapcard — это простая в использовании платформа для регистрации и взаимодействия, созданная для увеличения доходов от ваших мероприятий.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator — это онлайн-программный инструмент, который позволяет организаторам мероприятий создавать одноразовые билеты на мероприятия и проверять их с помощью приложения для смартфона. Инструмент быстрый, простой в использовании и доступный. Используя Ticket Generator, организаторы мероприят...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla позволяет настраивать индивидуальные формы регистрации, отправлять приглашения по электронной почте и управлять отменой в одном месте. Участники мероприятия могут зарегистрироваться онлайн и совершать безопасные онлайн-платежи.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно ...
RegFox
regfox.com
Регистрация событий RegFox делает больше и стоит меньше. Нашей платформе управления мероприятиями доверяют более 50 000 мероприятий. Начните бесплатно сегодня.
Regpack
regpack.com
Зарегистрируйтесь, взимайте плату и управляйте своей клиентурой. Regpack — это решение для регистрации, которое позволяет организациям регистрироваться и взимать плату за свои услуги онлайн.
TicketWeb
ticketweb.com
Откройте для себя живой опыт с билетами на независимые музыкальные концерты, комедии, клубы, театры и фестивали на TicketWeb.
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer — это комплексное решение для продажи цифровых билетов, в котором используется технология Web3, обеспечивающая удобство поддержки крупномасштабных мероприятий.
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
«Не билетная компания…» Ticket Fairy — это комплексное маркетинговое и аналитическое решение, которое помогает компаниям, занимающимся организацией мероприятий, увеличивать доходы за счет большего охвата, большего объема данных и снижения эксплуатационных расходов. Проведение мероприятий – это огром...
Weezevent
weezevent.com
Создайте свои индивидуальные онлайн-билеты за считанные минуты. Просто создайте и опубликуйте свое мероприятие несколькими щелчками мыши или интегрируйте плагин продажи билетов на свой веб-сайт и страницу Facebook и будьте готовы продавать билеты, отправлять приглашения, регистрировать участников и ...
Big Tickets
bigtickets.com
Простая в использовании, но мощная платформа для управления, проведения и развития ваших мероприятий. Наше программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия представляет собой полноценную платформу с функциями, ориентированными на маркетинг, движение денежных средств и аналитику. Мы неустан...
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функци...
Tikkl
tikkl.com
Наслаждайтесь захватывающим опытом событий со всего мира, лично или виртуально. ИЛИ проведите собственное незабываемое мероприятие с помощью нашего мощного решения «Сделай сам», которое повысит посещаемость и доход. Теперь с ИИ.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker предоставляет организациям B2B одно из наиболее полных комплексных программ для управления событиями (EMS) и команду экспертов, занимающихся масштабированием взаимодействия. Наша платформа предоставляет участникам возможность общаться и взаимодействовать разными способами не только до, во...
EventMobi
eventmobi.com
Комплексная платформа управления мероприятиями EventMobi позволяет организаторам мероприятий легко планировать, продвигать, монетизировать и предоставлять увлекательные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Платформа EventMobi — от веб-сайта, регистрации и отмеченного наградами приложения для...
EventX
eventx.io
«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для инте...
Swoogo
swoogo.events
Swoogo — это удобная платформа для управления мероприятиями, которая помогает объединять людей из любой точки мира, делая акцент на простоте, функциональности и истинном духе «сделай сам». Суперсила Swoogo — оптимизация организационных аспектов любого типа мероприятий: от регистрации и планирования ...
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
Smeetz
smeetz.com
Хотите ли вы улучшить процесс продажи билетов, отслеживать весь путь посетителей или оптимизировать рабочий процесс, чтобы сделать свой бизнес более эффективным; Наше унифицированное коммерческое решение для аттракционов, основанное на искусственном интеллекте, станет вашим союзником в достижении ва...
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — это готовая гибридная платформа для проведения мероприятий и программное обеспечение для мероприятий и впечатлений. Мы предлагаем комплексное решение для продажи билетов и регистрации на мероприятия, живого видео и потоковой передачи по запросу, маркетинга и продвижения. Клиенты продают б...
EventCreate
eventcreate.com
Создайте красивый сайт мероприятия за считанные минуты. Создайте веб-сайт мероприятия, собирайте регистраций, продавайте билеты и продвигайте свое мероприятие в Интернете. Надежный и безопасный. Нам доверяют более 1 000 000 человек по всему миру, включая специалистов по планированию из Nike, MIT и R...
AnyRoad
anyroad.com
Ведущая экспериментальная маркетинговая платформа для управления и оптимизации мероприятий и опыта, повышения лояльности к бренду и повышения рентабельности инвестиций.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...
Townscript
townscript.com
Ищете, чем заняться в Индии? Откройте для себя лучшие события и мероприятия. Изучите и купите билеты на мероприятия в сфере развлечений, образования и обучения, технологий, бизнеса и сетей, спорта и фитнеса, путешествий и приключений, социальных мероприятий, других и других мероприятий в Индии.
Zuddle
zuddl.com
Единая платформа для проведения мероприятий и вебинаров. Упростите рабочие процессы на мероприятиях, объединив несколько инструментов для получения исключительных впечатлений и аналитики для участников.
Trybooking
trybooking.com
Продавайте билеты онлайн с помощью любимой австралийской системы бронирования мероприятий. Наша система бронирования мероприятий поможет вам удовлетворить все ваши потребности в билетах на мероприятия, от небольших собраний до крупных фестивалей.
Explara
explara.com
Explara помогает творческим предпринимателям и малому бизнесу монетизировать мероприятия, онлайн-продажи, участие в сообществе и краудфандинг.
Splash
splashthat.com
Одна платформа. Один процесс. Все ваши мероприятия. Познакомьтесь с самым простым в мире решением для событийного маркетинга для виртуальных, личных и гибридных мероприятий.
Freshtix
freshtix.com
Компания Freshtix, основанная командой с многолетним опытом продажи миллионов билетов, является надежным комплексным партнером по продаже билетов для таких ведущих организаций, как Centennial Olympic Park, Clear Channel, Hard Rock Cafe, Центр изящных искусств Callenwolde, Starwood Hotels и многих др...
Tixologi
tixologi.com
Tixologi — это программное обеспечение для продажи билетов на основе блокчейна, которое позволяет продюсерам мероприятий, местам проведения и командам контролировать продажу билетов. Tixologi позволяет продюсерам мероприятий получать новые источники дохода от вторичных и коллекционных продаж, понима...
TicketSignup
ticketsignup.io
Комплексная бесплатная комплексная билетная платформа TicketSignup предоставляет решения: от маркетинговых инструментов до управления событиями, потому что мы считаем, что каждый заслуживает мощных технологий для улучшения своих мероприятий.
TicketLab
ticketlab.co.uk
Организуйте свое мероприятие и начните продавать билеты уже сегодня! Ticketlab совершенно бесплатен и очень прост в использовании, и мы будем готовы помочь вам на каждом этапе пути.
Sickening Events
sickeningevents.com
Sickening Events — это программное обеспечение для продажи билетов, управления мероприятиями и платформы для сбора средств/организаторов мероприятий, развлекательных заведений, клубов, гала-концертов, конгрессов, театров, продюсеров, промоутеров, некоммерческих организаций и многого другого.
EventRegist
eventregist.com
Реестр событий — это сервис, с помощью которого каждый может легко анонсировать события, предварительный расчет и подачу заявок, управление участниками.
AttendStar
attendstar.com
Программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия + маркетинг и логистика. Проведите потрясающее мероприятие с партнерами, которые приведут вас к прибыльному и волшебному событию.
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager — это ведущая платформа для управления мероприятиями и гостями, которая позволяет компаниям упростить развлечения клиентов и повысить рентабельность инвестиций. Он предлагает удобные и простые технологии для управления корпоративными билетами на спортивные и развлекательные мероприятия...
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — это передовая платформа для продажи билетов на мероприятия, которая легко связывает организаторов мероприятий с их аудиторией, революционизируя способы, которыми люди находят, покупают и посещают мероприятия. Эта удобная платформа может похвастаться элегантным интерфейсом, предоста...
CrowdComms
crowdcomms.com
Независимо от того, проводите ли вы личное или гибридное мероприятие, мы поможем вам создать гибкое и красиво оформленное приложение для мероприятий, которое понравится вашим посетителям. Веб-версия, нативная версия или обе — участники найдут к ней легкий доступ и простоту использования. Поговорите ...
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — это платформа регистрации мероприятий, которая позволяет преподавателям и организаторам мероприятий быстро и легко создавать страницы мероприятий и регистрации для любого класса, курса, семинара, тренинга, образовательной программы или аналогичного мероприятия. Он сочетает в себе передовы...
WhenNow
whennow.com
WhenNow — это онлайн-решение для регистрации и продажи билетов на мероприятия любого масштаба, которое позволяет пользователям создавать собственные мероприятия, продавать билеты и регистрироваться на мероприятиях с помощью собственных приложений для iOS и Android.
JRNI
jrni.com
JRNI — первое и единственное глобальное корпоративное решение, интегрирующее искусственный интеллект и обработку естественного языка (NLP) в электронную почту, чат и другие каналы связи для автоматизации планирования встреч, управления событиями и организации очередей. Автоматизация на основе искусс...
Eventsize
eventsize.com
Испытайте Жизнь! Найдите чем заняться и присоединитесь к предстоящим мероприятиям в вашем городе