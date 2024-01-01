ExpoSim — это инновационная виртуальная платформа для проведения мероприятий с интерактивными функциями, которые помогут вам проводить увлекательные мероприятия. Благодаря настраиваемым виртуальным 3D-стендам, живому чату и видео, а также подробным отчетам о взаимодействии с посетителями, ExpoSim идеально подходит для проведения виртуальных выставок, торговых выставок и многого другого. Наша основная ценность заключается в обеспечении бесперебойного и беспроблемного управления мероприятиями, которое максимизирует вовлеченность и вовлеченность посетителей. Мы также изучаем возможность реализации метавселенной, чтобы вывести нашу платформу на новый уровень.

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Веб-сайт: exposim.io

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