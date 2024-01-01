Connect My Event

Полностью настраиваемая платформа для проведения виртуальных и гибридных мероприятий. Каким бы ни было ваше мероприятие, независимо от того, велика или мала ваша аудитория, организуйте его по-своему и организуйте его без проблем. Конференции, живые выступления, презентации, выставки, выставки, прямые трансляции, академические программы и многое другое можно организовывать, управлять и проводить с помощью нашей полностью контролируемой пользователем платформы.

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Веб-сайт: connectmyevent.com

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