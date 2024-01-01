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Connect My Event

Connect My Event

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: connectmyevent.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Полностью настраиваемая платформа для проведения виртуальных и гибридных мероприятий. Каким бы ни было ваше мероприятие, независимо от того, велика или мала ваша аудитория, организуйте его по-своему и организуйте его без проблем. Конференции, живые выступления, презентации, выставки, выставки, прямые трансляции, академические программы и многое другое можно организовывать, управлять и проводить с помощью нашей полностью контролируемой пользователем платформы.

Категории:

Entertainment
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: connectmyevent.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Connect My Event, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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BrightTALK

brighttalk.com

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Bizzabo

bizzabo.com

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