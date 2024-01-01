myOnvent — это комплексная и инновационная онлайн-платформа для проведения мероприятий и сообществ с обширным опытом проведения самых разных мероприятий онлайн или в качестве гибридного компонента с личными мероприятиями (академические конференции, выставки и ярмарки, виртуальные конференции и т. д.). Платформу myOnvent можно использовать как разовое мероприятие, как виртуальное место встречи, где пользователи могут обращаться 24/7/365 для просмотра всех заархивированных медиа-материалов о событиях, или полностью интегрировать в повседневную коммуникацию вашей компании в качестве внутреннее рабочее место. Наши клиенты имеют разный опыт: от крупных международных корпораций (Equinor, Visma) до местных предприятий и региональных мэрий, агентств ООН (ITU) и многих других.

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Веб-сайт: myonvent.com

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