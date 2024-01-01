WebCatalog

myOnvent

myOnvent

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: myonvent.com

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myOnvent — это комплексная и инновационная онлайн-платформа для проведения мероприятий и сообществ с обширным опытом проведения самых разных мероприятий онлайн или в качестве гибридного компонента с личными мероприятиями (академические конференции, выставки и ярмарки, виртуальные конференции и т. д.). Платформу myOnvent можно использовать как разовое мероприятие, как виртуальное место встречи, где пользователи могут обращаться 24/7/365 для просмотра всех заархивированных медиа-материалов о событиях, или полностью интегрировать в повседневную коммуникацию вашей компании в качестве внутреннее рабочее место. Наши клиенты имеют разный опыт: от крупных международных корпораций (Equinor, Visma) до местных предприятий и региональных мэрий, агентств ООН (ITU) и многих других.

Категории:

Entertainment
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: myonvent.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением myOnvent, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

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eventfarm.com

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eventact.com

MeetingHand

MeetingHand

meetinghand.com

Boomset Event

Boomset Event

boomset.com

Superevent

Superevent

superevent.com

Events Wallet

Events Wallet

eventswallet.com

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventene

Eventene

eventene.com

Bettercast

Bettercast

bettercast.com.au

Engagez

Engagez

engagez.com

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

Eventcube

Eventcube

eventcube.io

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