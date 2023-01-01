WebCatalog

monday.com

monday.com

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: monday.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для monday.com в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оценке в $1,9 млрд. Monday.com выиграл премию Webby Award 2020 за производительность в категории «Приложения, мобильные устройства и голосовая связь».

Веб-сайт: monday.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением monday.com, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Canva

Canva

canva.com

Reddit

Reddit

reddit.com

DataCite Commons

DataCite Commons

commons.datacite.org

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Club Right

Club Right

clubright.co.uk

Postmates

Postmates

postmates.com

Yext

Yext

yext.com

Zello

Zello

zello.com

Lever

Lever

lever.co

Intercom

Intercom

intercom.com

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

ChannelAdvisor

ChannelAdvisor

channeladvisor.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности