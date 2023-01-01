Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фотографии через интерфейс перетаскивания. Платформа бесплатна для использования и предлагает платные подписки, такие как Canva Pro и Canva for Enterprise, для дополнительных функций. Пользователи также могут платить за печать и отправку физических продуктов. По состоянию на 2019 год Canva привлекла сумму в 3,2 миллиарда долларов и имела более 20 миллионов пользователей в 190 странах. В июне 2020 года Canva привлекла 60 миллионов долларов при оценке в 6 миллиардов долларов. Это почти вдвое превысило его последнюю оценку в 2019 году.

Веб-сайт: canva.com

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