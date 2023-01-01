Lucidchart — это собственная веб-платформа, которая позволяет пользователям совместно рисовать, редактировать и обмениваться диаграммами и диаграммами. Lucidchart работает в браузерах, поддерживающих HTML5. Это означает, что он не требует обновлений стороннего программного обеспечения, такого как Adobe Flash. В 2010 году Lucidchart объявила, что интегрировалась в Google Apps Marketplace. В 2011 году Lucidchart привлекла 1 миллион долларов в виде «ангельского финансирования». 17 октября 2018 года Lucidchart объявила, что привлекла дополнительные 72 миллиона долларов от Meritech Capital и ICONIQ Capital. .

Веб-сайт: lucidchart.com

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