Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору средств и талантов. Все началось с онлайн-доски объявлений для технологических стартапов, которым требовалось начальное финансирование. С 2015 года площадка позволяет стартапам бесплатно привлекать деньги от инвесторов-ангелов.

Веб-сайт: wellfound.com

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