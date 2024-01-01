Slingshot Insights

Slingshot Insights

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Веб-сайт: slingshotinsights.com

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Since 2015, Slingshot Insights has been the top choice for expert healthcare interview transcripts and surveys. Designed specifically for Buyside Investors, the database unlocks investment perspectives and expertise directly from industry leaders. Efficient, in-depth, and quality-focused, the service helps investors identify opportunities and excel in the fast-paced healthcare sector.
Категории:
Health & Fitness
Expert Networks

Веб-сайт: slingshotinsights.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Slingshot Insights, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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