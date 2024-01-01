Расширение возможностей медицинских работников с помощью передового искусственного интеллекта В ScribeMD мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются врачи в современной быстро меняющейся медицинской среде. Вот почему мы разработали платформу искусственного интеллекта, специально разработанную для здравоохранения. Наша миссия? Упростить процессы, сократить административные задачи и позволить врачам делать то, что они умеют лучше всего — заботиться о пациентах. Эффективное ведение заметок. Попрощайтесь с ведением заметок вручную. Наш цифровой писец слушает, понимает и составляет для вас диаграммы, гарантируя, что каждая деталь будет зафиксирована. Индивидуальный LLM для здравоохранения: наша платформа, построенная на основе первоклассной модели изучения языка, может похвастаться точностью 98% и временем отклика 0,2 секунды.

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