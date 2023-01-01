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BMJ

BMJ

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Веб-сайт: bmj.com

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Высокоэффективный медицинский журнал. Чемпион лучших исследований, клинической практики и политики здравоохранения с 1840 года. Для врачей общей практики, врачей больниц, преподавателей и политиков.

Веб-сайт: bmj.com

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