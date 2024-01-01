Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

EBSCO Information Services — ведущий поставщик информационных ресурсов для учреждений, включая услуги по открытиям, журналам и электронным пакетам, исследовательские базы данных, электронные книги, цифровые архивы, ресурсы здравоохранения, корпоративные ресурсы, консультации для читателей и многое другое. EBSCO обслуживает исследовательские потребности академических учреждений, школ и публичных библиотек, а также больниц и медицинских учреждений, корпораций и государственных учреждений.

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