Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Elsevier в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Elsevier — глобальная информационно-аналитическая компания, которая помогает учреждениям и специалистам развивать науку, улучшать здравоохранение и повышать производительность.

Веб-сайт: elsevier.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Elsevier, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.