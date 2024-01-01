Lumose Marketplace — это платформа сравнения программного обеспечения, инструментов и услуг, созданная для небольших юридических фирм. Цель Lumose Marketplace — предоставить юристам лучшую альтернативу поиску поставщиков для своих фирм, будь то программное обеспечение клиентского портала или параюридические услуги по подбору персонала. Списки Lumose Marketplace предназначены для передачи только самой важной информации, необходимой посетителям, чтобы как можно быстрее определить, подходит ли продукт / услуга.

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Веб-сайт: lumosemarketplace.com

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