Constellation Research is a technology research and advisory firm based in Silicon Valley delivering strategic guidance to companies seeking to transform their businesses through the early adoption of exponential technologies.

Категории :

Веб-сайт: constellationr.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Constellation Research, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.