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BloombergNEF

BloombergNEF

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Веб-сайт: bnef.com

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BloombergNEF (BNEF) — поставщик стратегических исследований, охватывающий глобальные сырьевые рынки и революционные технологии, способствующие переходу к низкоуглеродной экономике.

Веб-сайт: bnef.com

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