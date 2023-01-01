BloombergNEF (BNEF) — поставщик стратегических исследований, охватывающий глобальные сырьевые рынки и революционные технологии, способствующие переходу к низкоуглеродной экономике.

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