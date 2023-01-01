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Quartz

Quartz

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Веб-сайт: qz.com

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«Кварц» — это путеводитель по новой глобальной экономике для людей, занимающихся бизнесом, которых волнуют перемены. Мы охватываем бизнес, экономику, рынки, финансы, технологии, науку, дизайн и моду.

Веб-сайт: qz.com

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