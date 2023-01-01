WebCatalog

IntechOpen

IntechOpen

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: intechopen.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для IntechOpen в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

IntechOpen — ведущий мировой издатель журналов и книг в области науки, технологий и медицины. Нас предпочитают более 60 000 авторов по всему миру.

Веб-сайт: intechopen.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением IntechOpen, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Heartland

Heartland

heartland.us

Sage

Sage

sagepub.com

Scopus

Scopus

scopus.com

PubMed

PubMed

nih.gov

ScienceDirect

ScienceDirect

sciencedirect.com

Book Depository

Book Depository

bookdepository.com

Protel Air

Protel Air

protel.net

Phaidon

Phaidon

phaidon.com

TASCHEN

TASCHEN

taschen.com

Rentalcars.com

Rentalcars.com

rentalcars.com

Venatus

Venatus

venatus.com

Quartz

Quartz

qz.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности