BMC, исследования продолжаются Пионер публикации в открытом доступе, BMC имеет развивающееся портфолио высококачественных рецензируемых журналов, включая издания широкого интереса, такие как BMC Biology и BMC Medicine, специализированные журналы, такие как Malaria Journal и Microbiome, а также серию BMC. Выйдя за пределы биомедицины в области физических наук, математики и инженерных дисциплин, BMC теперь предлагает более широкий портфель предметных областей на единой платформе открытого доступа. В BMC исследования постоянно продолжаются. Мы стремимся к постоянным инновациям, чтобы лучше удовлетворять потребности наших сообществ, обеспечивая целостность исследований, которые мы публикуем, и отстаивая преимущества открытых исследований. BMC является частью Springer Nature.

Веб-сайт: biomedcentral.com

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