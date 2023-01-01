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Журнал Nature, впервые опубликованный в 1869 году, является ведущим в мире междисциплинарным научным журналом. Nature публикует лучшие рецензируемые исследования, которые способствуют новаторским открытиям, и их читают лидеры мысли и лица, принимающие решения по всему миру.

Веб-сайт: nature.com

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