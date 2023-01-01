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The Lancet

The Lancet

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Веб-сайт: thelancet.com

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The Lancet — еженедельный рецензируемый общемедицинский журнал. Это один из старейших и самых известных общемедицинских журналов в мире. Он был основан в 1823 году Томасом Уокли, английским хирургом, который назвал его в честь хирургического инструмента, называемого ланцетом (скальпелем). В журнале публикуются оригинальные научные статьи, обзорные статьи («семинары» и «обзоры»), редакционные статьи, рецензии на книги, переписка, а также новости и отчеты о случаях. The Lancet принадлежит Elsevier с 1991 года, а его главным редактором с 1995 года является Ричард Хортон. Журнал имеет редакции в Лондоне, Нью-Йорке и Пекине.

Веб-сайт: thelancet.com

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