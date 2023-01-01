WebCatalog

Coursera

Coursera

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: coursera.org

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Coursera в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Coursera — это всемирная платформа онлайн-обучения, основанная в 2012 году профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Нг и Дафной Коллер. Она предлагает массовые открытые онлайн-курсы (MOOC), специализации, степени, профессиональные курсы и курсы магистратуры. Coursera сотрудничает с университетами и другими организациями, предлагая онлайн-курсы, сертификаты и степени по различным предметам, таким как инженерное дело, наука о данных, машинное обучение, математика, бизнес, финансы, информатика, цифровой маркетинг, гуманитарные науки, медицина, биология и т. д. социальные науки и другие.

Веб-сайт: coursera.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Coursera, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

upGrad

upGrad

upgrad.com

FutureLearn

FutureLearn

futurelearn.com

arXiv.org

arXiv.org

arxiv.org

Stanford Online

Stanford Online

online.stanford.edu

Eduonix

Eduonix

eduonix.com

Sanfoundry

Sanfoundry

sanfoundry.com

VROOK

VROOK

vrook.co

Innovamat

Innovamat

innovamat.com

Mind Luster

Mind Luster

mindluster.com

Scopus

Scopus

scopus.com

Startquestion

Startquestion

startquestion.com

ScienceSwitch

ScienceSwitch

scienceswitch.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности