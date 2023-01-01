Coursera — это всемирная платформа онлайн-обучения, основанная в 2012 году профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Нг и Дафной Коллер. Она предлагает массовые открытые онлайн-курсы (MOOC), специализации, степени, профессиональные курсы и курсы магистратуры. Coursera сотрудничает с университетами и другими организациями, предлагая онлайн-курсы, сертификаты и степени по различным предметам, таким как инженерное дело, наука о данных, машинное обучение, математика, бизнес, финансы, информатика, цифровой маркетинг, гуманитарные науки, медицина, биология и т. д. социальные науки и другие.

Веб-сайт: coursera.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Coursera, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.