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arXiv.org

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arXiv — это служба бесплатного распространения и архив с открытым доступом для 1 928 825 научных статей в области физики, математики, информатики, количественной биологии, количественных финансов, статистики, электротехники и системных наук, а также экономики. Материалы на этом сайте не проходят рецензирование arXiv.

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