WebCatalog
Eduonix

Eduonix

eduonix.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Eduonix в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Eduonix — это платформа онлайн-обучения, тренингов и учебных пособий со множеством онлайн-курсов по веб-разработке, машинному обучению, науке о данных, маркетингу и т. д. Получите курсы, к которым легко получить доступ, которые чрезвычайно удобны и экономят время.

Веб-сайт: eduonix.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Eduonix, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Coursera

Coursera

coursera.org

RapidMiner

RapidMiner


Unreal Online Learning

Unreal Online Learning

unrealengine.com

Paperspace

Paperspace

paperspace.com

Aurum

Aurum

chem-ou.com

Dataquest

Dataquest

dataquest.io

Kaggle

Kaggle

kaggle.com

Linux Academy

Linux Academy


LearnVern

LearnVern

learnvern.com

upGrad

upGrad

upgrad.com

Udacity

Udacity

udacity.com

Sproutlogix

Sproutlogix

sproutlogix.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности