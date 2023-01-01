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Dataquest

Dataquest

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Веб-сайт: dataquest.io

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Наши практические курсы по науке о данных помогут вам освоить навыки работы с данными: R, Python и SQL, чтобы вы могли развивать свою карьеру в области науки о данных.

Веб-сайт: dataquest.io

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