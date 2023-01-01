WebCatalog
Mimo

Mimo

mimo.org

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mimo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Научиться программировать еще никогда не было так просто! Развивайте свою карьеру, создавайте приложения и веб-сайты или даже станьте разработчиком. Mimo делает обучение программированию и погружение в информатику максимально интуитивным и простым, чтобы каждый мог научиться программировать — навыку века, шаг за шагом. Вы научитесь кодировать на Python, JavaScript, HTML на практике, с помощью небольших уроков по программированию, написав код и запустив его в нашем мобильном редакторе кода, который работает как IDE и позволяет запускать ваш код, взаимодействовать с сообществом программистов Mimo, создавайте проекты, изучайте несколько языков программирования и делайте многое другое в удобном для вас темпе! С Mimo вы можете вписать программирование в напряженный ежедневный график, когда у вас есть несколько свободных минут. Mimo, которым пользуются миллионы учащихся, — это едва ли не самый доступный и эффективный способ научиться программировать на Python, JavaScript, HTML, SQL и других языках. Наши курсы и уроки по программированию подходят для всех, даже с небольшим опытом программирования или вообще без него.

Веб-сайт: mimo.org

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