Научитесь инвестировать бесплатно. Курсы для самостоятельного обучения с небольшими уроками, которые можно изучать где угодно и когда угодно!

Веб-сайт: finademy.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Finademy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.