Scott's Bass Lessons — ведущее онлайн-сообщество бас-гитаристов с множеством бесплатных онлайн-уроков и курсов как для новых, так и для опытных бас-гитаристов.

Веб-сайт: scottsbasslessons.com

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