Fender Play — это полноценное приложение для обучения игре на акустической и электрогитаре, бас-гитаре и гавайской гитаре. Начните с пошаговых уроков, опытных инструкторов и сотен ваших любимых песен. Начните бесплатный пробный период.

Веб-сайт: fender.com

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