WebCatalog
Codédex

Codédex

codedex.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Codédex в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Codedex — это новый способ научиться программировать как для детей, так и для взрослых. Путешествуйте по сказочной стране Python, HTML, CSS или JavaScript, зарабатывайте очки опыта (XP), чтобы открывать новые регионы, и собирайте все значки в удобном для вас темпе. Нужна помощь? Присоединяйтесь к нашему сообществу, чтобы получать наставников по коду, еженедельные мероприятия и многое другое. Начните свое приключение сегодня.

Веб-сайт: codedex.io

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W3Schools

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