Codedex — это новый способ научиться программировать как для детей, так и для взрослых. Путешествуйте по сказочной стране Python, HTML, CSS или JavaScript, зарабатывайте очки опыта (XP), чтобы открывать новые регионы, и собирайте все значки в удобном для вас темпе. Нужна помощь? Присоединяйтесь к нашему сообществу, чтобы получать наставников по коду, еженедельные мероприятия и многое другое. Начните свое приключение сегодня.

Веб-сайт: codedex.io

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