Хорошо организованные и простые для понимания руководства по веб-разработке с множеством примеров использования HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap, Java, XML и многого другого.

Веб-сайт: w3schools.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением W3Schools, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.