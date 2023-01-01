Web Formatter

Отформатируйте свой код HTML, XML, CSS, JavaScript, PHP и JSON за несколько простых шагов. Вставьте свой код в текстовое поле, выберите нужный интервал табуляции и нажмите кнопку форматирования.

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