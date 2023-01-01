Добро пожаловать в интерактивное руководство по Python на LearnPython.org. Независимо от того, являетесь ли вы опытным программистом или нет, этот сайт предназначен для всех, кто хочет изучить язык программирования Python.

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