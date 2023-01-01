Учебник по современному JavaScript: простые, но подробные объяснения с примерами и задачами, включая замыкания, документы и события, объектно-ориентированное программирование и многое другое.

Веб-сайт: javascript.info

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