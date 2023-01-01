Zenva Academy

🏆Учитесь. Код. Преуспевать. Zenva, которой доверяют 1 000 000 учащихся и разработчиков, обеспечивает обучение мирового уровня востребованным навыкам программирования.

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