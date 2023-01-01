WebCatalog
Simplilearn

Simplilearn

simplilearn.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Simplilearn в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

более 2 миллионов учащихся из более чем 150 стран; 1500 живых занятий каждый месяц, 85% учащихся сообщают о карьерных преимуществах. Simplilearn сегодня является онлайн-курсом №1 в мире для обучения цифровым навыкам. От ориентированных на ролевые курсы обучения и программ, партнерских университетов, до бесплатных курсов для начинающих — обучение мирового уровня и карьерный успех находятся всего в одном клике!

Веб-сайт: simplilearn.com

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