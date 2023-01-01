XuetangX — это масштабная платформа открытых онлайн-курсов, созданная Университетом Цинхуа. Он предлагает онлайн-курсы по нескольким дисциплинам, а также программы получения сертификатов и ученых степеней.

Веб-сайт: xuetangx.com

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