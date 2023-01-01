Используйте BrowZine, чтобы легко находить, читать и отслеживать тысячи научных журналов, доступных в вашем университете, больнице или корпоративной библиотеке, у которых есть подписка на BrowZine, или у издателей открытого доступа, охватывающих все дисциплины.

Веб-сайт: browzine.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BrowZine, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.