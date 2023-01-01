WebCatalog
Learn Code The Hard Way

Learn Code The Hard Way

learncodethehardway.org

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Learn Code The Hard Way в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Курсы Learn Code The Hard Way — это наиболее эффективная система изучения основ компьютерного программирования, разработанная специально для начинающих. Курсы ежегодно помогают миллионам таких же людей, как и вы, со всего мира, всех возрастных групп и уровней квалификации.

Веб-сайт: learncodethehardway.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Learn Code The Hard Way, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Learn AdaCore

Learn AdaCore

learn.adacore.com

Mimo

Mimo

mimo.org

Real Python

Real Python

realpython.com

Python Principles

Python Principles

pythonprinciples.com

CodeMonkey

CodeMonkey

app.codemonkey.com

Programming Hub

Programming Hub

programminghub.io

Uxcel

Uxcel

app.uxcel.com

Mind Luster

Mind Luster

mindluster.com

Elearnmarkets

Elearnmarkets

elearnmarkets.com

CodeStudio

CodeStudio

codingninjas.com

LearnDash

LearnDash

account.learndash.com

codedamn

codedamn

codedamn.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности