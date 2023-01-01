WebCatalog
AI Code Mentor

AI Code Mentor

code-mentor.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для AI Code Mentor в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Наставник по AI-коду. Начните программировать умнее уже сегодня с помощью идеального инструмента объяснения. на основе искусственного интеллекта для оптимизации, рефакторинга и проверки кода!

Веб-сайт: code-mentor.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AI Code Mentor, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Cosmos AI

Cosmos AI

cosmosai.digital

Good AI

Good AI

the-good-ai.com

Code Language Converter

Code Language Converter

codelanguageconverter.com

HoopsAI

HoopsAI

hoopsai.com

SheCodes

SheCodes

shecodes.io

Invt AI

Invt AI

invt.ai

Pattern Maker AI

Pattern Maker AI

patternmakerai.com

Visual Studio Code Web

Visual Studio Code Web

vscode.dev

AI Code Reviewer

AI Code Reviewer

ai-code-reviewer.com

Autify

Autify

autify.com

AI Careers

AI Careers

aicareers.io

Image Upscaler AI

Image Upscaler AI

imageupscalerai.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности