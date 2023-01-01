WebCatalog

Bard

Bard

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: bard.google.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Bard в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Вы можете использовать Bard для продвижения своих идей. С небольшой помощью Барда вы сможете делать такие вещи, как: - Обдумывайте идеи, разрабатывайте план или находите разные способы добиться цели. - Получите быстрое и понятное резюме по более сложным темам. - Создавайте первые наброски конспектов, электронных писем, сообщений в блогах, стихов и многого другого.

Веб-сайт: bard.google.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bard, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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