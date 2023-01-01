WebCatalog
Prompt Storm

Prompt Storm

promptstorm.app

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Prompt Storm в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Расширение Prompt Storm Chrome для ChatGPT и Google Bard. Простой в использовании плагин расширения Google Chrome, который раскрывает весь потенциал этой революционной технологии искусственного интеллекта. Мы даем вам множество искусно созданных подсказок для использования с ChatGPT и Google Bard. Раскройте мощь искусственного интеллекта с помощью Prompt Storm.

Веб-сайт: promptstorm.app

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