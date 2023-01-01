Ваш личный инструктор по ИИ на собеседованиях, который поможет вам успешно пройти следующее собеседование. В нашем революционном приложении используются передовые технологии искусственного интеллекта для имитации реальных собеседований, что дает вам возможность попрактиковаться и усовершенствовать свои навыки перед важным днем.

Веб-сайт: interviewprep-ai.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Interview Prep AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.